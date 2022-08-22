В Челябинске выбрали подрядчика на обслуживание дорожных знаков и светофоров за 967 млн рублей

В Челябинске выбрали подрядчика для выполнения работ по обслуживанию дорожных знаков и светофоров. Контракт стоимостью 976 млн рублей будет заключен с компанией "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление". Информация об этом опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

На аукцион поступила только одна заявка. Торги признали несостоявшимися, а контракт заключат с единственным участником.

Подрядчик должен будет заниматься содержанием технических средств регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети Челябинска в целях обеспечения безопасности дорожного движения. "Основными задачами содержания технических средств регулирования дорожного движения является поддержание их в технически исправном состоянии и функциональном взаимодействии между собой, выявлении возникающих повреждений, неисправностей и их устранении в установленные сроки", - говорится в техническом задании.

Подрядчик будет выполнять работы до июня 2025 года.