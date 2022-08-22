В СФ пообещали Эстонии жесткие меры в случае невыдачи предполагаемой убийцы Дугиной

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пригрозил Эстонии жесткими мерами в случае невыдачи исполнительницы убийства Дарьи Дугиной.

"Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк (а в том, что будет отказ, практически нет сомнений), есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку", - написал сенатор в Telegram-канале.

Ранее ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.

Сообщалось, что гражданка Украины, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи РФ.