22 Августа 2022
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лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

Рязанские лесные пожары помогают тушить более 400 московских спасателей и коммунальщиков

Тушением лесных пожаров в Рязанской области сейчас, по данным МЧС, занимаются группировки сил из пяти соседних регионов. Одна из самых мощных – столичная.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Рязанской области работают шесть вертолетов, более 400 человек и 120 единиц техники из города.

"Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. <…>Вчера московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населённого пункта", - рассказал мэр в соцсетях.

Он добавил, что и в самой Москве службы работают в усиленном режиме: ведётся мониторинг состояния воздуха. "Пристально следим за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО", - сообщил мэр.

Между тем, глава подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин сегодня сообщил, что в регионе есть риски лесных и торфяных пожаров. Торфяные пожары могут начаться в пяти районах Подмосковья, там пожарные работают в две смены. Сейчас в регионе зафиксировано 12 очагов лесных возгораний, два из них локализованы, еще семь – ликвидированы.

Теги: лесные пожары, рязанская область, москва, сергей собянин, подмосковье



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