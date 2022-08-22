22 Августа 2022
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Путин переключился с критики алкоголизма в регионах на ситуацию с ВИЧ

Президент России Владимир Путин продолжил на встречах с губернаторами обращать внимание на недостатки в здравоохранении. Главам Кировской и Владимирской областей он недавно пенял на алкоголизм, а руководителю Томской области Владимиру Мазуру указал на распространение ВИЧ.

"Работа по борьбе с COVID-19 в городе была поставлена хорошо. Но не забывайте и про другие инфекционные заболевания, на которые следует обратить особенное внимание — это проблема ВИЧ", - сказал Путин на встрече с Мазуром.

В 2021 году Томская область вошла в число российских лидеров по выявленным новым случаям заболевания ВИЧ.

Теги: вич, владимир путин, алкоголизм



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