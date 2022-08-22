Исполнительницу убийства Дугиной объявят в розыск

Гражданка Украины, подозреваемая в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи РФ. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В телеграмм-каналах появилась информация о том, что Mini Cooper, на котором, предположительно, следили за Дугиной, на днях выставляли на украинских сайтах объявлений. Продавец — некий Данил Шабан, вероятно, родственник предполагаемой убийцы.

Ранее ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.