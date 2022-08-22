22 Августа 2022
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авиакомпания Победа Boeing 737 (2019) | Фото:Википедия

Экипаж авиакомпании "Победа", летевший из Перми в Москву, доложил о неопознанном объекте при посадке

Экипаж Boeing 737 авиакомпании "Победа", выполнявшего вечерний рейс из Перми в Москву, доложил о неопознанном объекте при посадке в столичном аэропорту Внуково. Информация об этом появилась в telegram-канале "Aviaincident", передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 21 августа, в 23.26 по московскому времени.

"При заходе на посадку сработал TCAS (бортовая система предупреждения самолетов - примеч. ред.) из-за неопознанной цели. Цель пересекла рабочую ВПП справа налево на большой скорости", - говорится в сообщении.

Посадка воздушного судна прошла благополучно.

Теги: Победа, неопознанный летающий объект, самолет, Внуково



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