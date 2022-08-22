Предполагаемая убийца Дугиной может быть бойцом батальона "Азов"*

Предполагаемая убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк может быть бойцом батальона "Азов"* (запрещен в РФ и признан террористическим).

Удостоверение Вовк (в девичестве – Шабан) Натальи Павловны – одной из подозреваемых ФСБ в убийстве Дарьи Дугиной – есть в интернет-справочнике русских хакеров. На сайте "НемиZида" числится с апреля 2022 года.

Напомним, ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Убийство подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии. Спецслужба установила, что "преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами", а его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк 1979 г.р. Она прибыла в Россию 23 июля 2022 г. вместе с дочерью Софией Шабан, 2010 г.р. Они арендовали квартиру в доме, где жила в Москве Дугина. Для слежки за девушкой использовался "Mini Cooper". На нем трижды меняли номера - использовали номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины.

"В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почётного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", - говорят в ФСБ.