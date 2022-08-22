В Магнитогорске пьяный водитель насмерть сбил ребенка

В Магнитогорске пьяный водитель сбил 11-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался.

ДТП произошло вечером 21 августа. Водитель Киа Спортейдж совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте. В момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, показатели паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,3 мг/л.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.