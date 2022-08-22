22 Августа 2022
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Общество В России
легкая атлетика спорт бег унивесиада (2012) | Фото: АУ &quot;ЮграМегаСпорт&quot;

Reebok возвращается в Россию

Американская компания Reebok вновь возобновит работу в России, об этом говорится в письмах участникам программы лояльности.

Отмечается, что ООО "ФЛО ОБУВЬ РУ" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России.

Точных сроков начала продаж пока нет, сказали РИА Новости в колл-центре бренда.

Ранее сообщалось, что российское подразделение компании Reebok было продано турецкому ритейлеру FLO Retailing. Турки стали обладателями более чем 100 точек продаж. Новый владелец собирается переименовать магазины, но при этом сохранить бренд Reebok.

Теги: Reebok, FLO Retailing



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