Жители поселка Верхнечусовские Городки написали петицию в защиту подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

Жители поселка Верхнечусовские Городки написали петицию в защиту Виктора Мошкина, подозреваемого в смерти шестилетней девочки, которую нашли в пожарном колодце.

По данным местных СМИ, ее подписали 79 жителей. В петиции сообщается, что "подозрение на Виктора Мошкина основано на его прежней судимости в 1997 году". Приводится характеристика мужчины: спокойный, неконфликтный, адекватно мыслящий, отзывчивый.

"Версия следствия ничем не обоснована. У Виктора не было повода к совершению убийства. Время, когда исчезла девочка, — ранний вечер, когда вокруг много людей, которые стали бы свидетелями подобного преступления", - говорится в документе.

Как сообщало Накануне.RU, подозреваемый арестован на два месяца.

Напомним, девочка пропала несколько дней назад. Вечером 12 августа 2022 года в поселке Верхнечусовские Городки шестилетняя Настя Б. ушла из дома в магазин и не вернулась. Ребенка искали правоохранители, спасатели и волонтеры. Нашли в колодце. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить все версии расследования смерти ребенка, в том числе криминального характера, назначен необходимый комплекс экспертиз. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Следственного комитета России.