В Екатеринбурге утвержден проект, призванный решить транспортную проблему микрорайона ВИЗ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект реконструкции улицы Кирова с расположенным на ней трамвайным кольцом, а также планы благоустройства площади Субботников и набережной Верх-Исетского пруда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет о масштабном и комплексном проекте, призванном решить транспортную проблему микрорайона ВИЗ и обеспечить его двумя красивыми рекреационными зонами. Изменениям подвергнутся почти полтора километра улицы Кирова, где появятся велодорожки и новые тротуары, а также километр трамвайного полотна. Предполагается вынос разворотного кольца с новой организацией движения, остановочными пунктами и строительством диспетчерской.

Улучшения коснутся площади Субботников и близлежащей набережной Верх-Исетского пруда. Там будет выполнено комплексное благоустройство: установлены скамьи, урны и прочие малые архитектурные формы. При этом будут сохранены и гармонично вписаны в единую концепцию все объекты культурного наследия, в том числе Церковь Успения Богоматери, Дом М.М. Сафронова, а также дом, где в 1907-1908 годах находилась подпольная типография большевиков.

Как уточнили в мэрии, общая площадь проектируемой территории составит 19,23 гектара.