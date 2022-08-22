В севастопольских дворах разместят информацию о расположении бомбоубежищ - губернатор

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня проверил состояние городских бомбоубежищ. Он заявил, что получил в соцсетях много вопросов о том, где находятся укрытия и в каком они состоянии.

Поводом, очевидно, стали атаки и обстрелы Севастополя и Крыма, участившиеся в последние дни.

Развожаев заявил, что "враг пытается посеять панику, мы не должны поддаваться на его провокации". "Севастополь - под надежным куполом ПВО. <…> да, лучше знать где убежища, но пусть это будет учебной тревогой", - пишет губернатор в своем Telegram-канале.

"Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи", - рассказал глава города.