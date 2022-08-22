22 Августа 2022
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презентация книги &quot;Советское право. Итоги&quot;, Павел Крашенинников (2021) | Фото: Накануне.RU

Крашенинников предложил расширить произвол органов опеки

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения возможности передачи отдельной категории детей под предварительную и временную опеку", который направил председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников секретарю Общественной палаты РФ на рассмотрение, предполагает расширение произвола органов опеки. Об этом говорится в анализе законопроекта, который выполнил Общественный уполномоченный по защите семьи.
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В проекте формулировка "другие случаи отсутствия родительского попечения" еще более расширена - "все иные случаи фактического отсутствия родительского попечения, установленные уполномоченным органом", что открывает возможности для бескрайнего произвольного толкования этого положения.

Еще один удар по семье - исключение из п. 1 ст. 121 Семейного кодекса РФ последнего абзаца, который прямо запрещает деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Это узаконивает деятельность всех НКО по отобранию детей.

Также Семейный кодекс предлагается дополнить ст. 122.1 "Устройство детей, на период, в течение которого по уважительным причинам родители не могут выполнять свои родительские обязанности, либо в ином случае". Статья вводит новое понятие в отечественном законодательстве – "предварительную опеку". Статья изобилует неопределенными терминами вроде "длительное отсутствие" (например, при нахождении родителей в больнице) или "иные случаи при возникновении необходимости безотлагательного жизнеустройства несовершеннолетних детей". Их толкование отдается на откуп опеке.

Ранее сообщалось, что этот законопроект, видимо, был специально внесен как встречный, чтобы снова сорвать принятие "законопроекта десяти сенаторов" о защите семьи, который направлен на исправление тех положений российского законодательства, которые создают почву для преследования семей.

Теги: семья, законопроект, опека, дети



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