Издание TJournal об IT и медиа закрывается

Издание о технологиях, медиа и IT TJournal закрывается. В марте этого года Роскомнадзор заблокировал сайт проекта по требованию Генпрокуратуры. Решение надзорного ведомства было принято 27 февраля – это одна из первых блокировок за публикацию "фейков" о военной спецоперации РФ на Украине.

После блокировки издание продолжило работать: его посетителями стали пользователи из других стран, а также те, кто воспользовались технологией VPN. Но у издателя закончились средства на содержание проекта, который быстро стал убыточным.

Последним днем работы TJ станет 10 сентября.

"Получается, мы уйдём на отметке 11 лет 2 месяцев и 21 дня. Всё это время мы старались быть проводниками в мир интернет-культуры, новых технологий и того, как мир вокруг нас меняется. Однако случилось 24 февраля, а затем и блокировка", - пишет редакция в своем Telegram-канале.