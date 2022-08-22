22 Августа 2022
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Общество В России
Ноутбук (2022) | Фото: Thomas Peter / Reuters

Издание TJournal об IT и медиа закрывается

Издание о технологиях, медиа и IT TJournal закрывается. В марте этого года Роскомнадзор заблокировал сайт проекта по требованию Генпрокуратуры. Решение надзорного ведомства было принято 27 февраля – это одна из первых блокировок за публикацию "фейков" о военной спецоперации РФ на Украине.

После блокировки издание продолжило работать: его посетителями стали пользователи из других стран, а также те, кто воспользовались технологией VPN. Но у издателя закончились средства на содержание проекта, который быстро стал убыточным.

Последним днем работы TJ станет 10 сентября.

"Получается, мы уйдём на отметке 11 лет 2 месяцев и 21 дня. Всё это время мы старались быть проводниками в мир интернет-культуры, новых технологий и того, как мир вокруг нас меняется. Однако случилось 24 февраля, а затем и блокировка", - пишет редакция в своем Telegram-канале.

Теги: tjournal, блокировка, издание, закрытие



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