Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится в одной из соседних с Украиной стран

В ЕС идет обсуждение создание тренировочной миссии для подготовки украинских солдат. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, миссия по подготовке украинских войск разместится на территории одной из соседних с Украиной стран союза, передает РИА Новости.

Отдельные европейские страны уже ведут подготовку украинских военных.

Ранее в ЛНР заявляли, что в районе завода "Заря" в городе Рубежное найдены доказательства присутствия инструкторов из США и Польши, руководивших обороной города и завода.