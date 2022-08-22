ФСБ назвала имя убийцы Дарьи Дугиной и организаторов преступления

ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. По данным спецслужбы, убийство подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.

"Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения", - цитирует ТАСС заявление Центра общественных связей ФСБ.

Спецслужба установила, что "преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами", а его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк 1979 г.р. Она прибыла в Россию 23 июля 2022 г. вместе с дочерью Софией Шабан, 2010 г.р.

Они арендовали квартиру в доме, где жила в Москве Дугина. Для слежки за девушкой использовался "Mini Cooper". На нем трижды меняли номера - использовали номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины.

"В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почётного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", - говорят в ФСБ.

Напомним, 20 августа Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и её отец, философ Александр Дугин. Якобы планировалось, что отец и дочь уедут с фестиваля вместе, однако сам Дугин на этой машине не поехал. Взрыв произошел около 22.00 на Можайском шоссе. Через несколько минут после смерти девушки к горевшему автомобилю приехал её отец. По одной из версий, покушение планировалось именно на него.