Алексей Текслер поручил развивать сотрудничество с предприятиями ДНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству промышленности региона организовать взаимодействие с предприятиями ДНР, чтобы поднять их потенциал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор провел встречу с первым заместителем министра промышленности и торговли ДНР Юрием Никоноровым и промышленниками ДНР. Алексей Текслер отметил серьезный промышленный потенциал Донбасса и указал на необходимость выстроить четкое взаимодействие на уровне министерств промышленности.

"Мы открыты для контактов со всеми предприятиями Донецкой Народной Республики, чем более разностороннее будет наше сотрудничество, тем лучше", - подчеркнул глава региона.

Ранее регион взял шефство над территориями ДНР – Волновахой и Ясиноватой. Сейчас идет работа с Ясиноватским машиностроительным заводом. Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо расширить взаимодействие.

"Это очень важно, потому что мало восстановить социальную инфраструктуру, важно, чтобы у людей были рабочие места, чтобы предприятия работали. Я коллег на это ориентирую: создание кооперационных цепочек, возможно, возникновение производств на месте или включение наших предприятий в цепочку, когда мы могли дополнять друг друга и работать вместе, – вот основная сегодня задача", - заявил губернатор.