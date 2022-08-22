Алексей Текслер поручил развивать сотрудничество с предприятиями ДНР

22 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Челябинская область
(2020) | Фото: Россети Урал

Алексей Текслер поручил развивать сотрудничество с предприятиями ДНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству промышленности региона организовать взаимодействие с предприятиями ДНР, чтобы поднять их потенциал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор провел встречу с первым заместителем министра промышленности и торговли ДНР Юрием Никоноровым и промышленниками ДНР. Алексей Текслер отметил серьезный промышленный потенциал Донбасса и указал на необходимость выстроить четкое взаимодействие на уровне министерств промышленности.

"Мы открыты для контактов со всеми предприятиями Донецкой Народной Республики, чем более разностороннее будет наше сотрудничество, тем лучше", - подчеркнул глава региона.

Ранее регион взял шефство над территориями ДНР – Волновахой и Ясиноватой. Сейчас идет работа с Ясиноватским машиностроительным заводом. Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо расширить взаимодействие.

"Это очень важно, потому что мало восстановить социальную инфраструктуру, важно, чтобы у людей были рабочие места, чтобы предприятия работали. Я коллег на это ориентирую: создание кооперационных цепочек, возможно, возникновение производств на месте или включение наших предприятий в цепочку, когда мы могли дополнять друг друга и работать вместе, – вот основная сегодня задача", - заявил губернатор.

Теги: ДНР, Алексей Текслер, промышленность,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети