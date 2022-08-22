"А россиянам можно такую акцию?": в сети высказались по поводу бесплатных вузов для украинских беженцев

Не все российские пользователи с энтузиазмом встретили новость о том, что школьники и студенты из ЛНР, ДНР и территорий Украины, подконтрольных ВС РФ, в этом учебном году смогут бесплатно получать образование в российских школах и вузах. Об этом сегодня заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, в Россию с конца февраля прибыло уже более 557 тыс. детей из перечисленных регионов.

"И можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и ВУЗов могут получать на бесплатной основе образование", - написала Москалькова в Telegram.

У самой уполномоченной по правам человека в Telegram-канале комментарии оставлять нельзя – только реакции в виде смайликов. Но подписчики других каналов, например, РБК, смогли прокомментировать высказывание омбудсмена.

По поводу школьного образования споров не возникло, разве что некоторые поинтересовались, когда школы стали платными – раз их "бесплатность" для беженцев преподносится как достижение.

А вот по поводу среднего и высшего образования для "всех потенциальных учеников" было возмущение: "А россиянам можно такую же акцию?".

"Здрасьте приехали….. а наши дети которые заканчивают школы? Стремятся к бюджету, занимаются с репетиторами, записываются в волонтеры, чтобы повысить себе баллы. Потом поцелуют дверь вуза. А там весь бюджет занят???

Несправедливо это и не правильно. Государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах и своём поколение которое будет жить и работать на государство в будущем", - пишет пользовательница Татьяна (авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).

"Вот от этого раскол и происходит. пусть все тогда бесплатно учатся", - добавляет еще один комментатор.

"Студенты будут учиться бесплатно? А я значит ЕГЭ сдай, хотя я вообще не должен сдавать его, за учебу дополнительно плати. Нормально там наверху себя чувствуют?" – возмущается Александр.