В Сургутском районе реализовали "Мечту" - в Федоровском открыли парк, который уже сравнивают с московским Зарядьем

В Фёдоровском (Сургутский район) торжественно презентовали новое общественное пространство. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой, глава Фёдоровского Николай Рудышин и почётный житель Федоровского Зинаида Храмова перерезали красную ленту во время народного гуляния. На празднование в честь открытия парка собрались жители Фёдоровки и приехали гости соседних поселений.

"Поздравляю жителей Фёдоровского с открытием этого замечательного парка. На самом деле, наше участие сильно преувеличено – мы всего лишь строительство профинансировали. Этот парк – заслуга Николая Ульяновича Рудышина, его команды. Берегите, пожалуйста, этот парк, чтобы он как можно дольше послужил вам, и вы могли проводить здесь время с хорошим настроением", - поздравил собравшихся на церемонии глава района Андрей Трубецкой.

Территория парка – 28 тыс. "квадратов". До этого там было заболоченное пространство. При помощи различных архитектурных решений этот пустующий участок удалось превратить в современную комфортную зону отдыха. Парк "Мечта" недаром называют югорским "Зарядьем" – по стилю и дизайну он не уступает столичным скверам.

"За два года сделали огромную работу. Выкорчевали старые больные деревья и засадили молодыми саженцами, обустроили газоны, проложили пешеходные дорожки и сделали небольшое озеро и фонтан. Сейчас это центр притяжения всех фёдоровчан и гостей поселения. Учли интересы всех: семейных пар с детьми, молодёжи, маломобильных граждан и людей старшего возраста. Тут и спортивная площадка с тренажерами, и скейт-парк, и зона отдыха. Отдельно хочу отметить освещение и малые архитектурные формы. Парк стал современным, интересным, а благодаря использованию природных материалов, он гармонично вписался в местную стилистику", - сказал Андрей Трубецкой.

Дизайнерские беседки и освещение, стильные скамейки с USB-разъемми, зона Wi-Fi, креативные арт-пространства. Всё это органично вписано в природный ландшафт.

"От всей души хочу поздравить вас, дорогие фёдоровчане, с тем, что наш парк "Мечта" превратился в реальность! Он стал точкой притяжения для всего посёлка, для всех гостей наших! Мы это сделали! С большим трудом, да, но моя команда помогла в этом деле. Большое спасибо хочу сказать, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой помог нам, администрация Сургутского района профинансировала проект", – сказал глава Фёдоровского Николай Рудышин.

Добавим, общая стоимость возведения парка составила 100,1 млн руб., из них большая часть – 61,6 – выделена из бюджета Сургутского района.