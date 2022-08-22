22 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Смог в Юго-Западном районе Екатеринбурга (2022) | Фото: Накануне.RU

Кроме аномальной жары Свердловскую область накроет смогом

На Среднем Урале прогнозируется смог. Он накроет регион почти на неделю.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, с 20 часов 22 августа до 20 часов 26 августа в Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 26 августа", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным синоптиков, с 22 по 26 августа местами в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода. При этом существенных осадков в ближайшие дни не будет. Свердловское ГУ МЧС уже выпустило рекомендации для жителей региона из-за предстоящей сильной жары.

Теги: жара, смог, Свердловская область



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