На Ямале следователи проводят проверку из-за утонувших детей КМНС

В Сеяхинской тундре Ямальского района утонули двое детей - девятилетний мальчик и 11-летняя девочка, проживающие с родителями в оленеводческом стойбище, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Трагедия произошла 18 августа. Дети утонули в озере недалеко от стойбища. Плавать малолетние не умели. Их тела вытащили из воды отец и местные жители.

"По данному факту следственным отделом по Ямальскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу организована доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшедшего", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.