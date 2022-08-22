Боррель не поддержал идею полного запрета на шенгенские визы для россиян

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

"Я думаю, что запретить въезд всем россиянам нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно",— цитирует его РИА Новости.

По мнению Борреля, Европейский союз не должен "закрывать двери" перед гражданами, которые захотят покинуть Россию.

Как сообщалось, главы внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза 31 августа обсудят возможность изменения шенгенского визового кодекса. Предметом обсуждения станет "значительное сокращение" выдачи виз россиянам.

Одним из первых предложил полностью запретить россиянам въезд в Европу президент Украины Владимир Зеленский. Его поддержали прибалтийские страны, которые в одностороннем порядке вводят ограничения.