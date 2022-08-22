В РПЦ поддержали идею Роскомнадзора исключить пропаганду ЛГБТ-ценностей через книги

В Русской православной церкви поддержали идею Роскомнадзора запретить пропаганду ЛГБТ-ценностей через книги. В своём Telehram-канале высказался замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Поддерживаю данное обращение Роскомнадзора, призываю Российский книжный союз рассмотреть этот запрос как исходящий не только от федерального органа исполнительной власти, но и опирающийся на нравственный консенсус российского общества о недопустимости пропаганды явлений, подрывающих представление о семье как союзе мужчины и женщины", - написал Кипшидзе.

Он напомнил, что именно такое представление о семье закреплено в Конституции РФ.