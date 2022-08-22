22 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Сквер за Оперным театром (2020) | Фото: Накануне.RU

В свердловском МЧС советуют оставаться дома из-за аномальной жары

Свердловское ГУ МЧС выпустило рекомендации для жителей региона из-за предстоящей сильной жары.

По данным синоптиков, с 22 по 26 августа местами в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в этой связи рекомендуется соблюдать меры безопасности. В период жары возможно осложнение пожароопасной обстановки, поэтому следует отказаться от выходов в лесную зону, использования открытого огня и разведения костров.

"Лучше всего остаться дома. В течение дня рекомендуется держать закрытыми окна (ставни и шторы), особенно если они выходят на солнечную сторону. Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, окна можно держать открытыми, если это безопасно. Использование кондиционера снижает риск перегрева. Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости", - советуют в МЧС.

Не нужно оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях даже на короткое время. А прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, следует открыть все окна и двери и по возможности включить кондиционер.

Напомним, что существенных осадков в ближайшие дни не ожидается, а к выходным жара на Среднем Урале начнет понемногу спадать.

Теги: жара, погода, МЧС



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Развитие сюжета:

Ранее 22.08.2022 13:55 Мск Кроме аномальной жары Свердловскую область накроет смогом

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