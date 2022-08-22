22 Августа 2022
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танкер Залив Америка (2019) | Фото: Дальневосточное СУТ СКР

В Малайзии арестован российский танкер

Российский танкер "Приморье" был арестован Агентством морского надзора Малайзии (MMEA) 21 августа в 24 морских милях от побережья страны в Южно-Китайском море, передает издание "Морской бюллетень".

Автор "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко объясняет, что арест можно назвать "рутинным": "Судно встало на якорь в исключительной экономической зоне Малайзии без официального разрешения, хотя пока никто не объяснил необходимость разрешения прибрежного государства на стоянку за пределами его территориальных вод. Танкер отпустят, судя по бесчисленному количеству подобных арестов, после уплаты "штрафа".

Сейчас судно находится у берегов Сингапура в ожидании дальнейших решений властей.

Танкер "Приморье" занимается перевозкой продуктов, ходит под российским флагом и приписан к порту Находка.

Теги: танкер, арест, малайзия



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