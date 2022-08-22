22 Августа 2022
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Происшествия Москва
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Суд в Москве арестовал бизнесмена за незаконный экспорт материалов для оружия массового поражения

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца россиянина за попытку передать за границу сырье или сведения, необходимые для создания оружия массового поражения.

По данным ТАСС, в СИЗО отправлен предприниматель из Санкт-Петербурга Александр Неруш. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 189 УК РФ (приготовление к незаконному экспорту из РФ или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники). Санкция предусматривает от 3 до 7 лет колонии.

Дело имеет гриф "секретно", его подробности неизвестны.

Теги: александр неруша, незаконный экспорт материалов для оружия массового поражения



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