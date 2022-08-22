В Челябинской области возбуждено уголовное дело после гибели двух братьев при очистке колодца

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух человек при выполнении работ по очистке колодца на территории детского лагеря рядом с поселком Хомутино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 20 августа. 19-летний разнорабочий спустился в колодец, ему стало плохо, и он не смог самостоятельно подняться наверх. На помощь к нему спустился 17-летний брат. Оба молодых человека погибли. Тела погибших обнаружили в колодце под водой на глубине около 10 метров. Их подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.