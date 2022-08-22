Игорь Юргенс покинет пост президента Всероссийского союза страховщиков

Президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс сообщил о своей отставке.

В должности главы ВСС Юргенс проработал более девяти лет.

"В этом году истекает очередной срок моего руководства ВСС в качестве президента, и я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Поскольку эта должность имеет "сквозной" статус, при котором совмещаются должности еще в двух союзах – РСА и НССО, то свой пост я планирую покинуть и в этих организациях... Для меня это был интересный проект, но сейчас мне бы хотелось углубиться в новые начинания. Свои усилия я планирую сконцентрировать на развитии ESG инициатив и ряде других направлений, о которых сообщу позднее", - говорится в заявлении Юргенса.

Юргенс также является президентом Института современного развития (ИНСОР; председателем попечительского совета является экс-президент России Дмитрий Медведев) и профессором ВШЭ, а также занимает пост в Российском союзе промышленников и предпринимателей. О работе в этих структурах Юргенс ничего не сообщил.