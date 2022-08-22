"А вы не смотрите". Варламов посмеялся над съемками Куйвашева на замусоренной набережной

Блогер Илья Варламов высмеял съемки губернатора Свердловской области на замусоренной набережной Исети. По его словам, решить проблему мусора в общественных местах очень просто - достаточно выбрать удачный кадр. Напомним, что ранее в сети появились фото от очевидцев, как глава региона записывает со своей командой видео в центре Екатеринбурга. Пока на фоне губернатора красуется вид Исети, в самой реке у ног Куйвашева плавает мусор. Он же лежит и за кадром позади операторов.

"Губернатору нужно сняться в сюжете, и как же быть? В самом центре города, главное место отдыха, но как-то не солидно. Ну, как говорится, нет неразрешимых проблем. Вы думали, пришел десант дворников, все убрали и навели порядок? Нет! Просто пригласили нормального оператора, который умеет выставлять камеру. В итоге камеру поставили так, что мусор в кадр просто не попал. А я считаю, что это гениальный ход", - заявил блогер.

Он также похвалил гениальный ход свердловского правительства, поскольку теперь в случае поступления жалобы на плохие дороги или сообщение о "трупе в реке", отправителю просто могут ответить: "Не смотри".

"Смотрите на небо, смотрите на листики, посмотрите, какой у нас прекрасный город, посмотрите на маковки церквей. *** вы туда смотрите? А еще можно отвечать, как мне отвечают: "Свинья грязь найдет" или "Кто-то смотрит в лужу и видит отражение звезд, а кто-то смотрит в лужу и видит грязь и г****". Так что не будьте мухами, а будьте пчелками: не замечайте всякое г****, и его как будто и не будет", - посмеялся Варламов.

Однако на этом тему "грязи" блогер не оставил. Он прокомментировал инцидент с оскорблением девушки уже бывшим кандидатом в депутаты в гордуму Асбеста Егором Александриным. По его словам, другого "от этой семейки" ожидать и не приходилось. Он напомнил, что именно отец Егора - Дмитрий Александрин в прошлом году на обсуждении бюджета ударил по лицу коллегу из КПРФ.



"К семейке Александриных никаких вопросов нет, потому что папа руки распускает, сын просто дворовое быдло? Здесь вопрос к губернатору Свердловской области Куйвашеву, который рекомендует дать сыну подзатыльник. Мне все-таки кажется, что применять физическую силу при воспитании детей недопустимо, даже если сын оболтус. Поэтому слышать советы от губернатора, который рекомендует бить детей и давать подзатыльники, мне кажется, это неправильно. И поэтому надеюсь уже на видеоизвинения от губернатора Свердловской области, который не будет такими вот намеками пропагандировать абсолютно неправильные методы воспитания детей", - заявил блогер.