Уральского журналиста вызвали в московский суд по делу экс-схиигумена Сергия

Уральского журналиста Павла Пивоварова вызвали в Бабушкинский районный суд Москвы, где рассматривают уголовное дело бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева.

Напомним, Могучеву и Сергию вменяется статья 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". 16 августа дело начали рассматривать по существу и отложили заседание до 30 августа.

Как рассказал Накануне.RU Павел Пивоваров, ему пришла повестка, что в этот день необходимо явиться на заседание Бабушкинского суда по делу Романова и Могучева в качестве свидетеля. По словам журналиста, если он не явится, то его могут доставить в суд принудительно или оштрафовать на 250 тысяч рублей. Пивоваров предполагает, что его вызвали потому, что в рамках своей работы он писал материалы про Сергия и освещал его деятельность.

Павел отметил, что его допрос по видеосвязи невозможен в связи с закрытым характером процесса. Журналист добавил, что теперь он намерен отправиться на суд в Москву.

Напомним, что суд над бывшим схиигуменом Сергием и его помощником начался с неявки свидетелей.