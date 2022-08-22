ВС России уничтожили за сутки в ДНР около 100 националистов

Вооруженные силы РФ ударами по позициям бригад ВСУ уничтожили в ДНР до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей, сообщает Минобороны России.

Атака была проведена по позициям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Зайцева, 112-й бригады территориальной обороны возле Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны недалеко от Яковлевки.

Ранее сообщалось, что ВСУ понесли огромные потери в районе Соледара в ДНР, в 14-й бригаде погибло более 2 тысяч человек.