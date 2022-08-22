США могут объявить дефолт по госдолгу - Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что США могут допустить дефолт по госдолгу.

На встрече с коллегами по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Патрушев напомнил, что госдолг США превышает $30 трлн, у Японии госдолг - $10 трлн. Патрушев полагает, что "с учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга".

"В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", - приводит ТАСС слова секретаря СБ РФ.