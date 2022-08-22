22 Августа 2022
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Экономика За рубежом
Николай Патрушев (2021) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

США могут объявить дефолт по госдолгу - Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что США могут допустить дефолт по госдолгу.

На встрече с коллегами по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Патрушев напомнил, что госдолг США превышает $30 трлн, у Японии госдолг - $10 трлн. Патрушев полагает, что "с учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга".

"В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", - приводит ТАСС слова секретаря СБ РФ.

Теги: дефолт, николай патрушев, госдолг, сша



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