В Челябинске вынесли приговор организаторам канала незаконной миграции

В Челябинске осудили трех местных жителей и двух иностранных граждан, организовавших канал незаконной миграции в регионе. Участников группы приговорили к штрафам в размере от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей, а организатора – к 2 годам лишения свободы условно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Они организовывали фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет в Челябинске, а также осуществляли изготовление и сбыт подложных трудовых договоров. Их услугами воспользовались около 100 иностранных граждан.

Сейчас решается вопрос о выдворении иностранных граждан за пределы государства.