22 Августа 2022
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Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты (2019) | Фото: Пресс-служба Президента Украины

Арестович обвинил партию Порошенко в работе на Россию

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович обвинил "Евросолидарность" Петра Порошенко в косвенной работе на Россию. По его мнению, это делается в угоду его политическим амбициям и подрывает единство власти и народа.

Интересно, что в марте тот же Арестович уже обвинял Порошенко в конфликте России и Украины, но по причине втягивания Украины в НАТО, что стало одной из предпосылок для начала спецоперации России.

"Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию", — сказал он.

Сейчас предлог для критики изменился. Недавно у Зеленского тоже обвинили партию Порошенко в раскачке ситуации. "Евросолидарность" в ответ обвинила офис президента в обесценивании вклада Порошенко в борьбу против России и оскорблении ее волонтеров.

Теги: Украина, Петр Порошенко, Алексей Арестович



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