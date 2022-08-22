Арестович обвинил партию Порошенко в работе на Россию

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович обвинил "Евросолидарность" Петра Порошенко в косвенной работе на Россию. По его мнению, это делается в угоду его политическим амбициям и подрывает единство власти и народа.

Интересно, что в марте тот же Арестович уже обвинял Порошенко в конфликте России и Украины, но по причине втягивания Украины в НАТО, что стало одной из предпосылок для начала спецоперации России.

"Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию", — сказал он.

Сейчас предлог для критики изменился. Недавно у Зеленского тоже обвинили партию Порошенко в раскачке ситуации. "Евросолидарность" в ответ обвинила офис президента в обесценивании вклада Порошенко в борьбу против России и оскорблении ее волонтеров.