22 Августа 2022
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Спорт В России Москва
Стадион Спартака, Открытие-Арена (Москва) (2017) | Фото: otkritiearena.ru

"Лукойл" купил ФК "Спартак" и стадион "Открытие Банк Арена"

Нефтяная компания "Лукойл" сообщила о покупке 100% акций АО "Футбольный Клуб "Спартак-Москва", а также стадиона "Открытие Банк Арена". В ближайшее время новый собственник планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления Клубом для создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии.
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"Лукойл" продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода академии имени Фёдора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино. Также компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино.

В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО "ФК "Спартак-Москва" и не будет участвовать в управлении клубом.

""Лукойл" высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями "Спартака", тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков", - уточнили в компании.

Теги: Лукойл, Спартак, клуб, Леонид Федун



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