Патрушев: США готовятся развернуть стратегические силы, если КНДР проведет новое испытание

США готовятся развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, если КНДР проведет новые испытания атомного оружия, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что это приведет "к дальнейшей деградации обстановки в регионе", сообщает РИА Новости.

В июне аналитики в США заявили о завершении КНДР подготовки полигона Пунгери к ядерным испытаниям.

Ранее стало известно, что Южная Корея и США начали регулярные совместные военные учения под новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS), которые продлятся до 1 сентября. Как сообщило агентство Yonhap, основной задачей маневров будет отражение крупномасштабной "агрессии" со стороны КНДР.