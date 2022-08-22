На Ямале, предположительно, задержан заместитель гендиректора "Газпром добыча Надым"

На Ямале предположительно задержан заместитель гендиректора "Газпром добыча Надым" Вячеслав Ким. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает telegram-канал "Мухоморы Харючи".

Якобы в отношении него была вынесена мера о запрете некоторых действий. Сообщается, что будто бы его подозревают в мошенничестве на 9 млн руб.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось. В следственном комитете не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Не ответили на звонок журналиста и в пресс-службе "Газпром добыча Надым". Накануне.RU направило запросы в следственный комитет и компанию.