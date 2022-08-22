Лидер украинских раскольников просит Польскую Церковь признать его

Лидер украинских раскольников Сергей Думенко ("митрополит Епифаний") написал письмо предстоятелю Польской Православной Церкви (ППЦ) митрополиту Варшавскому и всея Польши Савве. Он жалуется, что духовенство ППЦ выступает против раскола и не желает вступать в общение с ним.

Раскольники уже писали письма в адрес ППЦ с предложением начать диалог, но до сих пор не получили ответа. А польские православные священники не только отказывают в сослужении украинским самосвятам, но и отказывают им даже в причастии как неправославным. Поэтому украинские раскольники вынуждены обратиться к римо-католической церкви, которая идет навстречу.

Думенко просит ППЦ начать диалог с ним и признать его "митрополитом".

Ранее Собор ППЦ отверг возможность признания украинских раскольников церковью. На днях митрополит Савва подтвердил, что его позиция незыблема: Думенко вообще не священнослужитель, так как не имеет рукоположения. При этом он назвал его мирянином, хотя, согласно канонам, Думенко не является и мирянином, поскольку не является даже членом Церкви.