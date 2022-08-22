Новый президент РПЛ сыграет в товарищеском матче в Свердловской области

Новый президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев посетит с рабочим визитом Свердловскую область.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", завтра, 23 августа, в Сысерти состоится открытие искусственного поля, которое было построено при поддержке Российского футбольного союза. Кроме Александра Алаева в открытии примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и президент ФК "Урал" Григорий Иванов.

Сразу после церемонии открытия состоится товарищеский матч между "Уралом" и сборной Сысерти. В нем планируют сыграть Алаев и Иванов. Также за "Урал" на поле выйдут игроки основной команды.

Напомним, на минувшей неделе Александр Алаев был избран на пост главы РПЛ сроком на пять лет. Он был единственным кандидатом. "За" него голосовал и президент "Урала" Григорий Иванов, который после этого прокомментировал новое назначение.