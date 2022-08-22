Полсотни взрывов: режиссёр Максим Бриус рассказал, что сделало "Солнцепёк" Евгения Пригожина таким ярким

Фильм «Солнцепёк» захлопнул для его создателей дверь на Украину. От этого пострадал и режиссёр картины Максим Бриус, у которого в Киеве похоронены бабушка и дедушка. Но отматывать время назад у него нет никакого желания. А смягчать фильм и вовсе было нельзя.

Вышедший прошлым летом «Солнцепёк» стал громким событием не только для России, но и для Украины. Картина рассказывает о том, как в 2014 году, после победы кровавого Майдана в Киеве, жизнь на Донбассе становится невыносимой. Мародёры, вдохновленные падением правящего режима, сорвались с цепи, местные жители в большинстве своём не захотели подчиняться антирусскому правительству, а в результате оно начало бомбить города, не считаясь с потерями среди мирных жителей. На Луганск полетели военные самолёты, а националистические батальоны устроили на границе с регионом настоящий террор. И всё это на глазах у водителя скорой помощи, пытающегося держаться подальше от любых боестолкновений. Главный герой – ветеран Афганистан, но даже на войне он не сталкивался с таким количеством насилия.

После такой истории Украина забанила всю съемочную бригаду, работавшую над фильмом. Максима Бриуса такое решение взволновало из-за невозможности посетить родню.

– У меня в Киеве похоронены бабушка и дедушка, и на их могилы я теперь долго не попаду, - отмечает режиссёр. - Но я и так был невъездной, потому что в 2014 году снимал кино «Береговая охрана-2» в Крыму, как раз после присоединения полуострова к России. И после этого желания ехать на Украину не было, понимали, что могут быть проблемы. После выхода «Солнцепёка» господин Зеленский издал указ, что создатели фильма представляют угрозу для национальной безопасности страны, мы попали на сайт «Миротворец». Все взрослые люди, всё понимаем, что это не место, куда нам нужно ехать.

Инициатором создания фильма стал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который очень хотел, чтобы появилось кино о трагических событиях на Донбассе в 2014 году. Ему не пришлось жить на съемочной площадки, он и без того нашёл способ крепко держать руку на пульсе творческого процесса.

- У нас было постоянное виртуальное общение, общались креативные продюсеры, все пожелания и комментарии я получал регулярно, - рассказывает Бриус. - Было интересно работать с Пригожиным. Это было креативно, по-мужски, бывало и крепкое словцо от него прилетало. Порой мы понимали, что где-то что-то не доделали, значит нужно взяться за руки крепче и заниматься правдой жизнью. Энергия, исходящая от Евгения, очень помогла всему проекту, во многом из-за него фильм и стал таким достоверным. Если бы мы снимали без его комментариев, кино могло быть помягче. Но считаю, всё правильно сделано.

Огоньку добавили и все причастные к съемкам. В сцене обстрела луганской администрации, к примеру, создатели использовали сразу 54 взрыва. Представляете, как громко было на улицах Симферополя (именно там снимался эпизод) в обычное воскресенье? Хорошо хоть местных жителей предупредили, поэтому никакого шока горожане не испытали. Такую сложную с техническую точки зрения сцену непросто было организовать, зато картинка получилась впечатляющая.

В фильме много не только взрывов, но смертей, есть и пытки. Хотя сценарий изначально был не таким кровавым. Но чем больше авторы «Солнцепёка» погружались в тему, тем очевиднее становилось, что должны быть жёсткие сцены. И уровень их достоверности должен достигать классической советской драмы «Иди и смотри».

- И, конечно, заказчик фильма, Евгений Пригожин, делал на этом акцент, - отмечает режиссёр. - Когда он получал материал, то просил сделать пожестче. В жизни люди погибают, даже те, кого мы любим и знаем. В том, что в фильме погибло большинство персонажей, включая всю семью главного героя, тоже была определенная достоверность – такая правда жизни. В целом работа получилась сильная, и я доволен, что принял в ней участие.