22 Августа 2022
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Происшествия В России
Дарья Дугина (2022) | Фото: t.me/dplatonova / telegram-канал &quot;PLATONOVA | Z&quot;

"Обогнали, нажали на кнопку и уехали". Эксперт оценил версию с подрывом автомобиля Дугиной через телефон 

Бывший офицер 9-ого управления КГБ СССР, президент Национальной ассоциации телохранителей России Дмитрий Фонарев прокомментировал Накануне.RU сведения о том, что за Дарьей Дугиной перед ее убийством якобы следили люди с обезличенными телефонами, и по звонку с одного из них мог произойти взрыв.

"Это такая технология. В этой ситуации на стадии, когда взрывное устройство должно сработать, есть две возможности — либо таймер, либо звонок с телефона. Но таймер — это не тот случай, потому что никто не знает, на какое время его ставить. В этом нет никакого смысла. А с телефона проще, но при этом ключевой момент — какой смысл взрывать дочь, если там нет Дугина? Не надо рассказывать сказки, что перепутали машины, Дугин никому не нужен был. А убив дочь, достигаются сразу все цели — Дугин обезоружен, в том числе морально", — сказал эксперт.

По его словам, убийцы, вероятно, перегнали автомобиль Дугиной перед взрывом.

"И когда идет речь о том, как это было, посмотрите машину, которая ехала впереди — оттуда и звонили. Оттуда посмотрели — она в машине, ее вели, там была узкая дорога на выезде с мероприятия, и там взрывать нет смысла — слишком много народу, они и сами могли не уехать. Как это можно представить — на стоянке обзор открытый, видно, что она села в машину и поехала, машина последовала за ней, потом на Можайском поворот налево, там исполнители могли обогнать, выйти вперед, нажать на кнопку — бомба взорвалась, исполнители уехали", — сказал Дмитрий Фонарев.

Следователи на месте убийства Дарьи Дугиной(2022)|Фото: Следственный комитет РФ

Напомним, 20 августа Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и её отец, философ Александр Дугин. Якобы планировалось, что отец и дочь уедут с фестиваля вместе, однако сам Дугин на этой машине не поехал. Взрыв произошел около 22.00 на Можайском шоссе. Через несколько минут после смерти девушки к горевшему автомобилю приехал её отец. По одной из версий, покушение планировалось именно на него.

Теги: Дарья Дугина, автомобиль Дугиной



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