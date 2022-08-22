Школьники и студенты из ДНР, ЛНР и Украины будут учиться в России бесплатно

Все школьники, ученики средних учебных заведений и ВУЗов, приехавшие в Россию из Украины и республик Донбасса, будут учиться в России бесплатно. Об этом в своём Telegram-канале рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Приближается новый учебный год, который будет особенным. С конца февраля в Россию прибыло более 557 тыс. детей из ДНР, ЛНР и Украины. И можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и ВУЗов могут получать на бесплатной основе образование", - написала Москалькова.

Напомним, количество вынужденных переселенцев с территории Украины и Донбасса, пересекших границу РФ, превысило 3,4 млн человек.