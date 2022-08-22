Пушилин заявил, что для трибунала готовы материалы по 80 преступлениям "Азова"*
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что к первому трибуналу в Мариуполе следствие завершило работу по 80 эпизодам с участием боевиков националистического батальона "Азов"*.
Подготовка к первому этапу трибунала подходит к концу, уточнил он.
"Двадцать три человека из числа азовцев переведены, им изменен статус - они сейчас являются уже арестованными", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеоролике прокомментировал сообщения о готовящемся трибунале в Мариуполе над боевиками "Азова". Он заявил, что после суда над украинскими нацистами в ДНР любые переговоры с Россией будут невозможны.
*Организация признана террористической и запрещена в России