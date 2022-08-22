22 Августа 2022
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Общество ДНР и ЛНР
Денис Пушилин, ДНР (2018) | Фото: denis-pushilin.ru

Пушилин заявил, что для трибунала готовы материалы по 80 преступлениям "Азова"*

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что к первому трибуналу в Мариуполе следствие завершило работу по 80 эпизодам с участием боевиков националистического батальона "Азов"*.

Подготовка к первому этапу трибунала подходит к концу, уточнил он.

"Двадцать три человека из числа азовцев переведены, им изменен статус - они сейчас являются уже арестованными", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеоролике прокомментировал сообщения о готовящемся трибунале в Мариуполе над боевиками "Азова". Он заявил, что после суда над украинскими нацистами в ДНР любые переговоры с Россией будут невозможны.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Теги: пушилин, трибунал, азов



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