Пушилин заявил, что для трибунала готовы материалы по 80 преступлениям "Азова"*

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что к первому трибуналу в Мариуполе следствие завершило работу по 80 эпизодам с участием боевиков националистического батальона "Азов"*.

Подготовка к первому этапу трибунала подходит к концу, уточнил он.

"Двадцать три человека из числа азовцев переведены, им изменен статус - они сейчас являются уже арестованными", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеоролике прокомментировал сообщения о готовящемся трибунале в Мариуполе над боевиками "Азова". Он заявил, что после суда над украинскими нацистами в ДНР любые переговоры с Россией будут невозможны.

*Организация признана террористической и запрещена в России