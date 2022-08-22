В Литве мужчину осудили за призывы к насилию против русских

В Литве суд приговорил к ограничении свободы на четыре месяца местного жителя, призывавшему к насилию против русских в связи с военными действиями на Украине. Также суд постановил Витаутасу М. выплатить штраф в 500 евро и посещать курсы по управлению гневом, передает Delfi.

Подсудимый оставил комментарий под постом главы государства Гитанаса Науседы. Президент Литвы пообещал "закончить авантюру России", а Витаутас начал призывать к физической расправе над русскими. Когда его попытались утихомирить, он начал оскорблять и этих пользователей.

Полиция Литвы сочла, что в комментариях мужчины "был высказан призыв к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделенной на национальной основе, подстрекательство к насилию и физической расправе над ними". "Также в высказывании звучит насмешка, призыв к ненависти в отношении русских", - говорится в материалах дела.

Издание уточняет, что осужденный извинился за призыв и заявил, что искренне сожалеет о случившемся.