"Не нужно делать из нее жертву": сенатор попытался оправдаться за слова о дочери-предательнице

Югорский сенатор Эдуард Исаков попытался оправдаться за свои слова, сказанные о 25-летней дочери Диане от первого брака, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в своем telegram-канале политик назвал девушку предателем за осуждение специальной военной операции на Украине. Сегодня Исаков сделал новые заявления, в которых постарался объяснить свою позицию. Политик подчеркнул, что не отрекался от дочери, однако у него с ней конфликт, серьезные разногласия, он разочарован ее поведением, отношением к нему и к стране и заявил, что позиция Дианы сформирована на "поверхностных знаниях, неполной информации, полученной исключительно из оппозиционных СМИ.

"Не нужно делать из моей дочери жертву. Она не просто выступила против специальной военной операции, она скрытно занималась оппозиционной деятельностью у меня за спиной, проживая в моем доме, на мои средства, понимая, что я работаю в федеральных органах власти. В интервью она призналась, что ходила на оппозиционные митинги, выходила на одиночные пикеты, выражая протест деятельности правительства, при этом она даже не помнит, против чего протестовала. Ей дали готовый плакат, зная, что ее отец сенатор, и она пошла. Моя дочь подвержена чужому влиянию. Как оказалось, она организовала свою собственную акцию, печатала противоправные листовки в моем доме. А когда ее задержали, она, испугавшись, сказала, что дочь сенатора, ее не имеют права трогать, "папа придет и разберется". Ей не 15 лет, она уже давно не подросток, ей - 25 лет, это взрослый человек, который, признаваясь мне в любви, выступала против меня", - заявил Эдуард Исаков.

Он сообщил, что провел с дочерью долгий разговор, после того, как ее задержали, но она стояла на своей позиции и якобы предложила отцу уволиться, чтобы тот не мешал ей реализовывать себя в политике. Сенатор предложил дочери покинуть его дом и самостоятельно зарабатывать деньги. Однако девушка после этого пошла в СМИ-иноагенты и дала интервью в котором рассказала, что отец якобы ее тиранил, не позволял выражать гражданскую позицию.

Политик подчеркивает, что девушке было куда переехать, он упомянул, что его дочь Диана встречалась со взрослым мужчиной (одного возраста с самим Исаковым), а также, что у нее была двухкомнатная квартира, которую Эдуарду Исакову "вручили за спортивные достижения". Сенатор сообщает, что дочь ее продала, чтобы "жить в свое удовольствие на эти деньги.

"Когда деньги закончились, она стала просить у меня финансовую поддержку. Я постоянно беседовал с Дианой по поводу ее профессиональной реализации, оплачивал ее учебу. Четыре раза моя дочь пыталась получить высшее образование, выбирала разные профессии, но каждый раз через месяц-два бросала учебу. В чем моя ошибка, как отца? Почему моя дочь отказывается прислушиваться ко мне? Считает меня жестоким? Возможно, действительно я уделял ей недостаточно внимания в детстве, в то время я выступал сам как профессиональный спортсмен и готовил к всероссийским и мировым стартам своих учеников с инвалидностью. Я был увлечен своей профессией. Потом создавал региональный Центр адаптивного спорта, руководил им, создал следж-хоккейный клуб. Когда работа занимает много времени, семья, к сожалению, недополучает внимания. К тому же мы с Дианой жили в разных городах, она приезжала ко мне только на каникулы. Когда она училась в 5 классе, я предлагал ее матери, чтобы она разрешила жить Диане в Ханты-Мансийске с моей семьей. Может, тогда все сложилось бы по-другому, и мы не упустили бы ребенка. Дочь была согласна, у нее хорошие отношения с моей супругой и детьми. Но мать Дианы не согласилась. Я не снимаю с себя ответственности за воспитание своего ребенка. Это моя дочь, моя боль. Конечно, она разрывает мое сердце. И мне хочется верить, что она одумается, раскается и вернется на Родину", - заявил сенатор.