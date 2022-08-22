22 Августа 2022
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Экономика В России
(2004) | Фото: www.lukoil.ru

КТК прекратил эксплуатацию двух из трех устройств отгрузки нефти в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о проблемах с выносными причальными устройствами (ВПУ) в Новороссийске – два из трех имеют повреждения, опасные для эксплуатации.

В сообщении КТК говорится, что водолазы в ходе плановых работ обнаружили трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

"Угроза населению, флоре и фауне Черного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена", - отметили в компании.

Производитель оборудования рекомендовал приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести. Есть вероятность, что образованию трещин способствовали исключительно сложные гидрометеоусловия двух предыдущих лет. Например, аномальные штормы привели к повреждениям секций плавучих шлангов в марте 2022 года.

Временно используется только одно ВПУ, в компании считают, что его хватит для отгрузки нефти в сниженных объемах.

В КТК сообщили, что в резерве у компании есть танки плавучести, сейчас выбирается подрядчик для проведения ремонтных работ.

По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. КТК не находится ни под санкциями ЕС, ни США. Крупнейшими акционерами КТК являются "Транснефть" (24%) и казахский "КазМунайГаз" (19%)

Теги: ктк, новороссийск, порт, нефть



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