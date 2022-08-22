На челябинском предприятии "Мечела" выявили 160 нарушений требований промышленной безопасности

160 нарушений требований промышленной безопасности выявили на Челябинском металлургическом комбинате (входит в группу "Мечел"). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора, нарушения зафиксированы при эксплуатации восьми опасных производственных объектов II класса.

В частности, были представлены недостоверные сведения, характеризующие опасный производственный объект, использовались контрольно-измерительные приборы на оборудовании с истекшим сроком поверки, не была обеспечена безопасная эксплуатация грузоподъемных механизмов.

Возбуждены административные дела в отношении предприятия и шесть должностных лиц.