22 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
ЧМК, рельсы, рельсобалочный стан, (2019) | Фото: Накануне.RU

На челябинском предприятии "Мечела" выявили 160 нарушений требований промышленной безопасности

160 нарушений требований промышленной безопасности выявили на Челябинском металлургическом комбинате (входит в группу "Мечел"). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора, нарушения зафиксированы при эксплуатации восьми опасных производственных объектов II класса.

В частности, были представлены недостоверные сведения, характеризующие опасный производственный объект, использовались контрольно-измерительные приборы на оборудовании с истекшим сроком поверки, не была обеспечена безопасная эксплуатация грузоподъемных механизмов.

Возбуждены административные дела в отношении предприятия и шесть должностных лиц.

Теги: ЧМК, Мечел, нарушения,



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