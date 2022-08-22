Верховный суд Татарстана утвердил штраф Моргенштерну за пропаганду наркотиков

Верховный суд Республики Татарстан признал законным решение Набережночелнинского городского суда, согласно которому, Алишер Моргенштерн (внесён Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафован на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в трёх его видеоклипах.

"Вопреки доводам жалобы, публично демонстрируемая Моргенштерном татуировка в виде растения из семейства Cannabis sativa L является пропагандой наркотических средств, поскольку направлена на формирование в сознании установок и (или) стереотипов поведения и имеет цель побудить лиц, которым она адресована, к совершению действий, направленных на употребление наркотических веществ. Постановление вступило в законную силу", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

О том, что Моргенштерн стал фигурантом нового административного дела о пропаганде наркотиков, сообщалось в феврале. По словам источника, эксперты Набережночелнинского государственного педагогического университета провели лингво-ботанической экспертизу и выяснили, что на краях татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю. На экспертизу были предоставлены клипы: "Yung Hefner", "Новая волна" и "El problema".

В ноябре 2021 г. стало известно о проверке всего творчества рэпера на предмет пропаганды наркотиков. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн в интернете торгует наркотиками.