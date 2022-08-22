На отца экс-кандидата в депутаты Александрина, назвавшего девушку "грязью", просят завести уголовку

Депутат думы Асбестовского городского округа Дмитрий Александрин, чей сын назвал девушку-волонтера "грязью", может попасть под уголовное наказание за клевету и оскорбление. Об этом сообщает движение "Зов Народа", чей юридический отдел консультировал пострадавшую - Юлию Маткаримову. Девушка настаивает на возбуждении уголовного дела и уже подала соответствующее заявление в ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором Егор Александрин, кандидат-самовыдвиженец в депутаты по 17-му одномандатному округу Асбеста, оскорбил стоящую рядом девушку. На видео видно, как молодой человек называет девушку "грязью" и нецензурно выражается в ее адрес. Позднее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев осудил Егора Александрина, заявив, что таким людям нечего делать в думе, и кандидат в депутаты в итоге снял свою кандидатуру с выборов.

В свою очередь отец героя видео Дмитрий Александрин позднее рассказал в интервью нескольким СМИ "якобы реальные" подробности о той самой девушке. Депутат заявил, что якобы Маткаримова сама спровоцировала его сына по заказу другой партии, "вешалась к нему на шею" и звала куда-то поехать "как проститутка". Он также завил, что волонтер держала несколько приютов для собак, в которых якобы умирали животные, за что девушку "неизвестно как еще не посадили в тюрьму". Именно за эти заявления, как считает Маткаримова, Дмитрий Александрин и должен понести наказание.

По ее словам, депутат желал нивелировать неблагоприятное влияние сложившейся ситуации на перспективу своего сына быть избранным, а потому стал давать комментарии в интервью, при этом якобы распространяя заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство девушки и подрывающие ее репутацию.



"Распространяемые сведения являлись для Александрина Д. заведомо ложными, поскольку явно не соответствовали диалогу и обстановке, объективно зафиксированной на видеозаписи с высказыванием его сына, а негативная характеристика моей личности, не основанная на фактах, являлась необходимым средством для "спасения лица" и избирательной кампании Александрина Е. Прошу провести по данному заявлению проверку в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ, и возбудить в отношении Александрина Д. уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 128.1 УК РФ, поскольку он осознавал, что сообщаемые им сведения предназначены для публикации в средствах массовой информации", - сказано в заявлении.