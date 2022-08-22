На отца экс-кандидата в депутаты Александрина, назвавшего девушку "грязью", просят завести уголовку

22 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Егор Александрин, назвавший людей &quot;грязью&quot; (2022) | Фото: скриншот из видео с соцсетей

На отца экс-кандидата в депутаты Александрина, назвавшего девушку "грязью", просят завести уголовку

Депутат думы Асбестовского городского округа Дмитрий Александрин, чей сын назвал девушку-волонтера "грязью", может попасть под уголовное наказание за клевету и оскорбление. Об этом сообщает движение "Зов Народа", чей юридический отдел консультировал пострадавшую - Юлию Маткаримову. Девушка настаивает на возбуждении уголовного дела и уже подала соответствующее заявление в ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором Егор Александрин, кандидат-самовыдвиженец в депутаты по 17-му одномандатному округу Асбеста, оскорбил стоящую рядом девушку. На видео видно, как молодой человек называет девушку "грязью" и нецензурно выражается в ее адрес. Позднее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев осудил Егора Александрина, заявив, что таким людям нечего делать в думе, и кандидат в депутаты в итоге снял свою кандидатуру с выборов.

В свою очередь отец героя видео Дмитрий Александрин позднее рассказал в интервью нескольким СМИ "якобы реальные" подробности о той самой девушке. Депутат заявил, что якобы Маткаримова сама спровоцировала его сына по заказу другой партии, "вешалась к нему на шею" и звала куда-то поехать "как проститутка". Он также завил, что волонтер держала несколько приютов для собак, в которых якобы умирали животные, за что девушку "неизвестно как еще не посадили в тюрьму". Именно за эти заявления, как считает Маткаримова, Дмитрий Александрин и должен понести наказание.

По ее словам, депутат желал нивелировать неблагоприятное влияние сложившейся ситуации на перспективу своего сына быть избранным, а потому стал давать комментарии в интервью, при этом якобы распространяя заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство девушки и подрывающие ее репутацию.

"Распространяемые сведения являлись для Александрина Д. заведомо ложными, поскольку явно не соответствовали диалогу и обстановке, объективно зафиксированной на видеозаписи с высказыванием его сына, а негативная характеристика моей личности, не основанная на фактах, являлась необходимым средством для "спасения лица" и избирательной кампании Александрина Е. Прошу провести по данному заявлению проверку в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ, и возбудить в отношении Александрина Д. уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 128.1 УК РФ, поскольку он осознавал, что сообщаемые им сведения предназначены для публикации в средствах массовой информации", - сказано в заявлении.

Теги: Александрин, уголовное дело, оскорбление, грязь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.08.2022 03:28 Мск Назвавший волонтера "грязью" свердловский кандидат в депутаты снялся с выборов
Ранее 19.08.2022 21:42 Мск Евгений Куйвашев осудил кандидата в думу Асбеста за оскорбление девушки


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети