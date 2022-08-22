22 Августа 2022
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Экономика В России
Дмитрий Медведев (2021) | Фото: Накануне.RU

Медведев: В Европе полноценно моется, похоже, только Шольц

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал цену на газ в 2800 долларов за тысячу кубометров в Европе, заявив, что "полноценно моется", похоже, только канцлер Германии Олаф Шольц.

"Газ – 2800$ за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

"Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Германии министр экономики Роберт Хабек призвал граждан экономить электричество ради снижения энергозависимости от России. Позже он заявил, что на фоне необходимости экономии энергии стал меньше принимать душ.

Сам канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что принимает душ каждый день, несмотря на призывы членов правительства.

Теги: медвев, газ, цена на газ, шольц



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